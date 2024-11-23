Сапер ВС РФ спас штурмовика из заминированного леса ценой собственной ноги

Сапер Евгений Кучеров показал видео, на котором он спас раненного штурмовка в зоне спецоперации. В эфире программы «Мужики» на телеканале «Звезда» боец рассказал, что штурмовик находился в заминированном лесу. Команде Евгения пришлось проделывать безопасную тропу.

«У него были повреждения "кассеткой" - ноги, спина, ягодицы. То есть он передвигается, но плохо - осколки мешают. Я его потащил по тропе, которая рассчитана на одного человека. Он оступился и вес на меня перенес. Чтобы не упасть, я сделал шаг вправо с тропы. Мне не повезло - пяткой я наступил на мину, которой не было видно», - рассказал Евгений.

Сапер упал и тут же начал перетягивать рану. Как выяснилось позже, взрывом Евгению оторвало пятку.

«Мы его (штурмовика - Прим. ред.) спасли. У него руки, ноги целы, только осколочные ранения, жизни ничего не угрожало», - рассказал Евгений.

Полное интервью с сапером Евгением Кучеровым смотрите в новом выпуске программы «Мужики» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.