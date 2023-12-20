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Песков назвал хорошей новостью принятие ООН резолюции против героизации нацизма

Ирина Елагина
13:16 20.12.2023
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что противостояние неонацизму - архиважная тема.
Песков назвал хорошей новостью принятие ООН резолюции против героизации нацизма
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошей новостью принятие резолюции России по борьбе с героизацией нацизма на Генассамблее ООН.

«Это очень хорошие новости. Мы приветствуем тех, кто присоединился к этому», - отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что борьба с неонацизмом - архиважная тема, особенно на фоне современных событий, так как «местами неонацисты пытаются поднимать голову, перед старыми нацистами преклоняют голову в некоторых странах».

«Принятие таких деклараций чрезвычайно важно», - резюмировал Песков.

Сегодня ГА ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма: «за» высказались 118 стран, «против» - 49, еще 14 воздержались. Против резолюции выступили, в частности, как страны, наиболее пострадавшие от нацизма - Германия, Италия, Польша, так и участники антигитлеровской коалиции США и Великобритания, также прибалтийские государства, Украина и новый член НАТО Финляндия.

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