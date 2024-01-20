В Москвариуме рассказали, что не будут разлучать косатку Наю с детенышем

После рождения детеныша суточный рацион косатки Наи из Москвариума увеличили в три раза с 35-37 килограммов до 105, состояние мамы и малышки хорошее. Об этом рассказала «Звезде» главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.

Состояние косатки Наи и ее малышки

«На сегодняшний день состояние и мамы, и малышки нас очень радует. Со своей стороны как ветеринарная служба мы проводим обследования Наи <...> Все показатели, которые мы имеем укладываются в возрастные нормы», - заверила ветеринар.

Несмотря на то, что роды у Наи были тяжелыми и косатка сильно ослабла после них, так как потужной период длился почти 10 часов при норме в 5 часов, она сразу же включилась в заботу о малышке. Конечно, для восполнения сил пришлось увеличить рацион.

«На фоне того, что Ная кормит своего детеныша молоком, а молоко у косаток очень жирное 40-45% жирности, ей необходимо большое количество энергии. С 35-37 кг, которые Ная получала до родов, ее рацион увеличен до 105 кг, она получает сельдь, горбушу и салаку. Кроме того, усилена схема витамино-профилактики, она получает двойную дозу кальция», - отметила Ирина.

Сотрудники «Москвариума» также ожидали изменения в поведении косатки Наи после родов, однако, к большой радости, доверие никуда не делось. Уже со второго дня после рождения малышки Ная стала спокойно допускать ее плавать вокруг себя во время медицинских манипуляций без беспокойства о том, что рядом люди. Она позволяет делать с собой все то, что с ней делали и до родов.

Быстрее дельфинов

По словам Ирины, детеныш косатки развивается намного быстрее, чем детеныш дельфина. Малышка уже умеет быстро плавать, в том числе на животе и на боку.

«Малышка косатка учится всему невероятно быстро. Если дельфины на первой неделе не могут поворачивать и сдавать назад, то наша малышка научилась этому уже буквально на 2-3 день. Сейчас она активно все повторяет за мамой. Удивляет нас своими темпами развития», - добавила Ирина.

Семья - это главное

«Сейчас основной наш фокус - это детско-родительские взаимоотношения. Минимизировали медицинские процедуры для Наи и убрали всю тренировочную часть. Сейчас она только кормится и занимается малышкой. Мы не хотим ее отвлекать от заботы о малышке, потому что сейчас это самое главное», - отметила Ирина.

Говорить о дальнейших планах Ирина не стала, потому что сейчас в центре внимания находится здоровье Наи с ее детенышем, которому, для начала, необходимо вырасти, окрепнуть и перейти на рыбную диету.

«Что мы можем сказать однозначно, это то, что мы ни при каких обстоятельствах не будем разлучать Наю и малышку. Это семья. Для нас это основной приоритет», - подчеркнула ветеринар.

Напомним, впервые в истории России детеныш косатки родился в искусственной среде, это произошло под Новый год - 30 декабря 2023 года. Вес детеныша составил 150 килограммов, рост - два метра.