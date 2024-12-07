Бойцы батальона «Арбат» показали работу под дронами ВСУ в Плехово

Бойцы добровольческого батальона «Арбат» показали свою работу в окрестностях села Плехово Курской области. На опубликованных кадрах они выполняют свои задачи, пока над головами летают вражеские FPV-дроны. Чтобы не стать их жертваой, между выстрелами военнослужащие бегут к укрытию, а затем возвращаются обратно и продолжают работу.

Окрестности села Плехово сейчас одна из самых горячих точек в Курской области. Противник вцепился прочно, поэтому бойцы добровольческого корпуса, не обращая внимания на обилие дронов противника, продолжают наносить удары.

Боевики так цепляются именно за этот район, потому что близко находится граница, а за ним уже Суджа. Пока ВСУ здесь, им открыта артерия снабжения вторгшихся формирований. Наши действуют планомерно. Отработав по этой позиции минометом, подключают дроны со сбросами, чтобы уже точно в цель. На видео показан момент сброса снаряда прямо в окоп противника.

Ведя огонь, ВСУ прикрываются гражданскими, пытаясь таким образом сковать действия российских военных. Командир батальона «Арбат» с позывным Абрек рассказал, как однажды наши бойцы не смогли уничтожить БТР боевиков, потому что он находился в доме с мирными жителями.

«Была ситуация, когда по нашим ребятам работал БТР. Работал из-за дома, в котором, по нашей информации, были мирные жители. Пушка была наведена, но огонь пришлось остановить. То есть мы не работали по этому БТР, потому что там были мирные жители», - поделился он.

В боевой работе бойцам добровольческого корпуса может помочь каждый. Народный фронт объявил сбор средств на закупку дронов, станций радиоэлектронной борьбы и другого оборудования, которое часто становится расходником, но необходимо для эффективного ведения боевых действий. На экране выведен QR-код. Необходимо навести на него камеру телефона и кликнуть ссылку на сайт Все для Победы.

Ранее российские бойцы забросили гранату в дымоход дома, где прятались украинские боевики. На счету операторов БПЛА группировки войск «Юг» - десятки целей, уничтоженных как с помощью сброса снарядов, так и с помощью FPV-дронов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.