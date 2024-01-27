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Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk за $500 миллионов

Загребу также передадут сопутствующее оборудование.
Сергей Лебедев 2024-01-27 00:43:01
© Фото: Maciej Goclon, Fotonews, Global Look Press

Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми вертолетов UH-60M Black Hawk, оборудования к ним, а также оказание сопутствующих услуг ориентировочной стоимостью 500 миллионов долларов. Об этом вчера сообщили в американском Агентстве сотрудничества в области оборонной безопасности (DSCA).

В заявлении отмечается, что продажа вертолетов поддержит внешнюю политику США, усилив безопасность союзника по НАТО.

«Предлагаемая продажа улучшит возможности Хорватии по сдерживанию текущих и будущих угроз», - отмечают в DSCA.

Напомним, в прошлом году Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8 советского производства. Их отправили в качестве военной помощи.

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