Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk за $500 миллионов

Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми вертолетов UH-60M Black Hawk, оборудования к ним, а также оказание сопутствующих услуг ориентировочной стоимостью 500 миллионов долларов. Об этом вчера сообщили в американском Агентстве сотрудничества в области оборонной безопасности (DSCA).

В заявлении отмечается, что продажа вертолетов поддержит внешнюю политику США, усилив безопасность союзника по НАТО.

«Предлагаемая продажа улучшит возможности Хорватии по сдерживанию текущих и будущих угроз», - отмечают в DSCA.

Напомним, в прошлом году Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8 советского производства. Их отправили в качестве военной помощи.