Хорватия передала Украине все вертолеты Ми-8

Министры обороны США и Хорватии встретились в Пентагоне, где обсудили помощь Украине.

© Фото: Dtom, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Хорватия передала Украине в качестве военной помощи все свои вертолеты Ми-8, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Пентагоне со своим хорватским коллегой. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте американского оборонного ведомства.

«Мы ценим твердую приверженность Хорватии помочь Украине, и мы видим это в многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8», - сказал Остин.

Он отметил гуманитарную помощь Хорватии, направляемую Украине, которая вместе с военной помощью «имеет реальное значение». Одной из тем разговора также стала модернизация армии Хорватии и объема расходов на оборону.

Операция по передаче хорватских вертолетов Киеву началась еще в феврале этого года, речь шла об отправке 14 воздушных судов. Перед отправкой вертолеты были выведены из состава хорватских вооруженных сил, убраны опознавательные знаки хорватской армии.