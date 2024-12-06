Сильный туман накроет Подмосковье в воскресенье

В воскресенье ожидается, что сильный туман с ухудшением видимости до нескольких сотен метров накроет Московский регион. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«При натекании влажного воздуха на уже заснеженную подстилающую поверхность возможен адвективный (движущийся. - Прим. ред.) туман с ухудшением видимости», - приводит его слова РИА Новости.

Метеоролог также добавил, что на дорогах возможны снежный накат и гололедные явления. Кроме того, температура воздуха в дневное время будет колебаться в промежутке от 0 до -3 градусов.

Ранее специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что декабрь будет аномально теплым.