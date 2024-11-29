Москвичам пообещали аномально теплый декабрь

Декабрь в Москве принесет не только новогоднее настроение, но и аномально теплую погоду, заявила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Существенного понижения температуры на улицах столицы не ожидается.

«Декабрь у нас обещает быть теплым с положительной аномалией температур где-то порядка полутора-двух градусов. Это показывает большинство климатических моделей», - отметила метеоролог в разговоре со «Звездой».

Что касается осадков, ничего неожиданного не будет. Норма в столичном регионе в декабре составляет 52 миллиметра, и она сохранится в первой половине предновогоднего месяца.

Среднесуточная температура - около ноля градусов или слабо отрицательная. По словам Поздняковой, «минус» до середины месяца не будет опускаться ниже -10 градусов. Как поведет себя погода во второй половине декабря, пока говорить еще рано.