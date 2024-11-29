МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам пообещали аномально теплый декабрь

Среднесуточная температура будет около ноля градусов либо слабо отрицательной.
Карина Тазетдинова 2024-11-29 10:30:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Декабрь в Москве принесет не только новогоднее настроение, но и аномально теплую погоду, заявила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Существенного понижения температуры на улицах столицы не ожидается.

«Декабрь у нас обещает быть теплым с положительной аномалией температур где-то порядка полутора-двух градусов. Это показывает большинство климатических моделей», - отметила метеоролог в разговоре со «Звездой».

Что касается осадков, ничего неожиданного не будет. Норма в столичном регионе в декабре составляет 52 миллиметра, и она сохранится в первой половине предновогоднего месяца.

Среднесуточная температура - около ноля градусов или слабо отрицательная. По словам Поздняковой, «минус» до середины месяца не будет опускаться ниже -10 градусов. Как поведет себя погода во второй половине декабря, пока говорить еще рано.

#Погода #температура #зима #тепло #осадки #декабрь #аномально
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 