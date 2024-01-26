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Духовник казненного в США убийцы рассказал о его предсмертной агонии

Преподобный Джефф Худ, наблюдавший за смертью приговоренного, рассказал, что он пытался бороться за жизнь.
Ян Брацкий 2024-01-26 09:04:01
© Фото: Florida Department of Corrections, Doug Smith, Wikimedia © Видео: ТРК «Звезда»

Духовный наставник казненного в США убийцы Кеннета Юджина Смитта рассказал о предсмертной агонии и последних минутах его жизни. Впервые в США использовали для казни чистый азот, который вдыхал приговоренный.

«Я думаю, что любой присутствовавший на казни знает, что мы не видели, чтобы кто-то терял сознание за две или три секунды. Да и за тридцать секунд тоже. Это были минуты агонии и борьбы за жизнь», - рассказал преподобный Джефф Худ.

Напомним, накануне в штате Алабама впервые в истории США заключенного казнили при помощи чистого азота, вдыхание которого вызвало гипоксию и смерть.

Приговоренный Кеннет Юджин Смитт был признан виновным в совершении заказного убийства в 1988 году. Генеральный прокурор штата Стив Маршалл назвал казнь свершившимся правосудием.

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