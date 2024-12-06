Бербок в споре с Лавровым ошиблась с численностью населения Европы

Глава МИД Германии Анналена Бербок потерпела неудачу в попытке раскритиковать позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Украине. Об этом сообщает Life.

Уточняется, что немецкий дипломат в ходе заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ попыталась блеснуть знаниями. В ходе спора она почти в два раза ошиблась с численностью жителей стран Европы.

«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте», - приводит ее слова агентство.

По данным ООН, Европу населяют около 750 миллионов человек. В МИД ФРГ, осознав ошибку главы ведомства, поспешили скорректировать цитату, написав вместо Европы «регион ОБСЕ».

Напомним, что 5-6 декабря на Мальте проходит Совет министров иностранных дел ОБСЕ. В мероприятии принимает участие Лавров.