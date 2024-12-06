МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бербок в споре с Лавровым ошиблась с численностью населения Европы

В немецком МИД, осознав ошибку дипломата, поспешили исправить Европу на «регион ОБСЕ».
Глеб Владовский 2024-12-06 09:34:30
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Глава МИД Германии Анналена Бербок потерпела неудачу в попытке раскритиковать позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Украине. Об этом сообщает Life.

Уточняется, что немецкий дипломат в ходе заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ попыталась блеснуть знаниями. В ходе спора она почти в два раза ошиблась с численностью жителей стран Европы.

«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте», - приводит ее слова агентство.

По данным ООН, Европу населяют около 750 миллионов человек. В МИД ФРГ, осознав ошибку главы ведомства, поспешили скорректировать цитату, написав вместо Европы «регион ОБСЕ».

Напомним, что 5-6 декабря на Мальте проходит Совет министров иностранных дел ОБСЕ. В мероприятии принимает участие Лавров.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Европа #Анналена Бербок #смид обсе #грубая ошибка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 