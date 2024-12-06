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ВС РФ ударили тремя бомбами ФАБ-250 по позициям ВСУ в Правдовке ДНР

Авиабомбы оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-12-06 09:07:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России ударили тремя авиабомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР. Кадры объективного контроля предоставило Министерство обороны России.

На видео можно заметить, как на позициях ВСУ происходят взрывы после сброса бомб.

Ранее российская авиация нанесла удар бомбами с УМПК по позициям ВСУ в Курской области. Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили боевиков, а также бронированную и военную автомобильную технику противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Правдовка #ФАБ-250
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