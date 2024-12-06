ВС РФ ударили тремя бомбами ФАБ-250 по позициям ВСУ в Правдовке ДНР

Вооруженные силы России ударили тремя авиабомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР. Кадры объективного контроля предоставило Министерство обороны России.

На видео можно заметить, как на позициях ВСУ происходят взрывы после сброса бомб.

Ранее российская авиация нанесла удар бомбами с УМПК по позициям ВСУ в Курской области. Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили боевиков, а также бронированную и военную автомобильную технику противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.