Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в Курской области авиабомбами с УМПК

Министерство обороны России показало на видео, как с истребителя-бомбардировщика Су-34 сбрасывают авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции в Курской области.
В описании к кадрам сказано, что удар наносился по украинским боевикам, а также бронированной и автомобильной военной технике противника. После того как разведка подтвердила, что цели уничтожены, экипаж вернулся на аэродром.
«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», - говорится в сообщении.
Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Разрушает объекты даже без прямого попадания и с трудом фиксируется средствами ПВО.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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