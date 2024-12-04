Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в Курской области авиабомбами с УМПК

Министерство обороны России показало на видео, как с истребителя-бомбардировщика Су-34 сбрасывают авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции в Курской области.

В описании к кадрам сказано, что удар наносился по украинским боевикам, а также бронированной и автомобильной военной технике противника. После того как разведка подтвердила, что цели уничтожены, экипаж вернулся на аэродром.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», - говорится в сообщении.

Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Разрушает объекты даже без прямого попадания и с трудом фиксируется средствами ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.