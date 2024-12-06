Рейтинг президента Южной Кореи упал до рекордно низкого уровня в 13%

Рейтинг одобрения президента Республики Корея Юн Сок Еля после ситуации с объявлением военного положения в стране снизился до рекордно низкого уровня в 13%. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на опрос Gallup.

Опрос провели с 3 по 5 декабря. В нем принял участие 1 001 взрослый житель Южной Кореи.

По совокупным результатам, работу лидера 16% жителей оценили положительно, а отрицательно - 75% опрошенных. Но если учитывать ответы, полученные 4 и 5 декабря, то рейтинг одобрения окажется еще ниже - 13%. При этом доля отрицательных оценок возрастет до 80%.

Согласно опросу, популярность главы государства упала на 6 процентных пунктов, и это стало самым низким показателем с момента, когда он вступил в должность в мае 2022 года.

Ранее стало известно, что южнокорейские власти расследуют ситуацию с введением военного положения в стране. Известно, что полиция и прокуратура Республики Корея для этого создали две отдельные группы.