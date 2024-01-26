США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну

США отказали российским дипломатам в участии на заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане 24 января. Этот поступок в посольстве РФ охарактеризовали как «вопиющий». Он свидетельствует о нарушении обязательств страны-организатора многосторонних встреч, прокомментировали в российском посольстве.

В дипведомстве отметили, что в последнее время возросло число отказов Госдепа на официальные поездки дипломатов из РФ на территорию США, назвав такую практику «деструктивной».

«Более того, чиновники не удосужились объяснить причины своих решений. Чиновники, похоже, считают ниже своего достоинства разговаривать с нами», - объяснили дипломаты.

Так, например, американские чиновники ограничивают выезд дипломатов за пределы округа Колумбия к объектам российского исторического и культурного наследия (Форт Росс в Калифорнии), а также на возложение венков к местам захоронения советских солдат. И эти препятствия, по словам представителем посольства, стали «почти нормой».

«Мы призываем власти США реалистично оценить последствия своего курса на дальнейшую эрозию двусторонних отношений», - сказано в сообщении посольства в Telegram-канале.

Дипломаты потребовали изменить подход к проведению международных мероприятий, участие в которых необходимо для принятия решений по вопросам, волнующим весь мир.

Международный совет по зерну - это межправительственная организация, призванная способствовать прозрачности продовольственного рынка и координации мер государственной политики в ответ на рыночную нестабильность.

По словам Анатолия Антонова, США второй год подряд не дают российским дипломатам возложить венки к табличке «Дух Эльбы». Антонов обратил внимание, что дипломатам все труднее достучаться до Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен.