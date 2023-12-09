В посольстве РФ заявили, что власти США вновь не дали посетить кладбище на Аляске

Сотрудники посольства заявили, что второй год подряд не могут посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске, на котором покоятся советские летчики и моряки.

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Дипломаты российского посольства в США вновь не смогли посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон», расположенное на Аляске. В посольстве РФ отметили, что власти проигнорировали их дипломатические ноты.

«Сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах», - приводит RT слова дипломатов.

Вместе с тем, сотрудники дипмиссии провели выездное обслуживание граждан России в штате Аляска (Анкоридж) и в штате Вашингтон (Сиэтл).

Свыше тысячи человек смогли подать заявления на выпуск заграничных паспортов, а также актов о личной явке для продолжения получения пенсионных выплат. Особое внимание сотрудники посольства оказали ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и пожилым и маломобильным гражданам.