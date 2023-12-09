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В посольстве РФ заявили, что власти США вновь не дали посетить кладбище на Аляске

Марина Крижановская
05:41 09.12.2023
Сотрудники посольства заявили, что второй год подряд не могут посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске, на котором покоятся советские летчики и моряки.
В посольстве РФ заявили, что власти США вновь не дали посетить кладбище на Аляске
© Фото: EmbUSA Telegram
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Дипломаты российского посольства в США вновь не смогли посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон», расположенное на Аляске. В посольстве РФ отметили, что власти проигнорировали их дипломатические ноты.

«Сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах», - приводит RT слова дипломатов.

Вместе с тем, сотрудники дипмиссии провели выездное обслуживание граждан России в штате Аляска (Анкоридж) и в штате Вашингтон (Сиэтл).

Свыше тысячи человек смогли подать заявления на выпуск заграничных паспортов, а также актов о личной явке для продолжения получения пенсионных выплат. Особое внимание сотрудники посольства оказали ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и пожилым и маломобильным гражданам.

© EmbUSA Telegram

Во время этой поездки им удалось почтить память ветеранов войн и краснофлотца Михаила Анисимова.

«Дипломаты посольства вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре города Анкоридж, а также на могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище "Эвергрин Вашелли" в Сиэтле», - уточнили в посольстве.

© EmbUSA Telegram

Российские соотечественники, как отметили в диппредстве РФ, были глубоко признательны за организацию выездного обслуживания. Закрытие загранучреждений РФ на Западном побережье Соединенных Штатов осложнило их жизнь. Зачастую россияне не имеют возможности, проехав через всю страну, посетить столицу Вашингтон для решения своих консульских и иных вопросов.

В этом году, 25 апреля, посол Анатолий Антонов сообщил, что США второй год подряд не дают российским дипломатам возложить венки к табличке «Дух Эльбы». Антонов обратил внимание, что дипломатам все труднее достучаться до Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен.

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