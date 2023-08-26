В США впервые казнят заключенного, дав ему подышать чистым азотом

Данный тип казни разрешен в штатах Алабама, Оклахома и Миссисипи, но до сих пор не применялся.

© Фото: Wikimedia

Власти американского штата Алабама хотят впервые в истории казнить приговоренного к смертной казни с помощью азотной гипоксии. При таком способе умерщвления, заключенному дают подышать только азотом, лишая его кислорода, пишет агентство Assotiated Press. Помимо Алабамы такой тип казни разрешен в штатах Оклахома и Миссисипи.

Первым казненным с помощью азотной гипоксии может быть Кеннет Юджин Смит. В прошлом году ему не смогли ввести смертельную инъекцию. Смит отказался от укола, заявив, что это нарушает его права. Сейчас Верховный суд определяется с новой датой его казни.

Ранее в Кремле сообщили, что в России не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, данный вопрос периодически поднимается в обществе, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось.