«Образование для всех»: гаджеты в школе нервируют и учеников, и учителей

В экстренных случаях в движении посоветовали использовать кнопки безопасности, которые следует установить в столах преподавателей.

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Телефоны на уроках представляют собой «отвлекающий и раздражающий фактор», они нервируют как педагогов, так и учеников. Таким образом высказался об ограничении использования гаджетов в школах сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

«Гаджет используется для того, чтобы создавать провокационные ситуации, делаются видеозаписи, используются для создания инсценировок, это нарушает весь учебно-воспитательный процесс», - сказал специалист в беседе с RT.

Он добавил, что подобные гаджеты на уроках становятся причиной «неблагоприятной обстановки», они не идут на пользу ученикам и нервируют всех участников образовательного процесса.

По мнению эксперта, все доводы в пользу использования телефона в учебных целях - «досужие», поскольку для этого в классе есть стационарный компьютер или интерактивная доска. В экстренных же случаях он посоветовал использовать кнопки безопасности, которые могут быть установлены в столах учителей.

Напомним, сегодня был одобрен закон об ограничении использования смартфонов на уроках, допускается их использование только в случае возникновения угрозы жизни или здоровью.

В рамках закона также будет введен обязательный урок труда для учеников начальной и средней школы.