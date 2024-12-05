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Оператор FPV-дрона уничтожил украинский танк в курском приграничье

Движение неприятельского танка заметили военнослужащие группировки войск «Север» при помощи беспилотника.
2024-12-05 15:47:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что оператор FPV-дрона поставил точку в судьбе украинского танка в приграничном районе Курской области.

Танк, передвигавшийся в районе одного из населенных пунктов приграничья, обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата. 

Проанализировав информацию, которую удалось получить, военнослужащие привлекли оператора FPV-дрона. Тот добился прямого попадания, которое и привело к уничтожению танка ВСУ. 

Точное попадание по неприятельскому танку зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что оператор БПЛА уничтожил пост разведки ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #Курская область #спецоперация #приграничье #FPV-дроны
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