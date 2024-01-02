Награжденный Путиным танкист рассказал об уязвимых сторонах Leopard

Западная военная техника, которая поставляется боевикам киевского режима, не приспособлена к условиям местности, на которой происходят боевые действия. Она массивная, тяжелая, вязнет в почве и становится легкодоступной мишенью. Об этом рассказал «Звезде» участник спецоперации, командир танковой роты танкового батальона, награжденный президентом РФ Владимиром Путиным.

Он сообщил, что на их направлении техника, поставляемая НАТО, встречалась редко, но недавно был танк Leopard.

«Но в задаче по уничтожению именно этой техники мы не участвовали. Участвовали другие подразделения. Видели, как ее подбивали, уничтожали, соответственно. Но могу сказать: то как рассказывают именно на Западе, наш противник именно, это не соответствует их словам. Техника достаточно легко пробивается и уничтожается», - пояснил старший лейтенант.

На просьбу прокомментировать какие-то положительные стороны такой бронированной техники, военнослужащий отметил ее минусы.

«Самый главный минус данной техники, "Леопарда" конкретно, то, что они сами массивные и тяжелые, легко вязнут в дороге, то есть в глинистой местности, где чернозем. Они вязнут в нем, их легко подбить и уничтожить, соответственно», - подытожил танкист.

Как сообщалось ранее, 1 января президент России наградил военнослужащих СВО значками с копией президентского штандарта, изготовленными в Ярославле, и именным табельным оружием. По словам Путина, он сам придумал такие значки.

Торжественная церемония награждения и общение российского лидера с военнослужащими прошло в госпитале имени Вишневского.