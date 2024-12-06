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В Оружейной палате выставили коронационное платье Александры Федоровны

Реставраторы рассказали, как по верхней части, которая сохранилась лучше, восстановили весь орнамент, а также сделали утраченный ранее пояс.
Дарья Кротовских 2024-12-06 04:15:37
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Оружейной палате выставили новый экспонат - коронационное платье российской императрицы Александры Федоровны, жены Николая I. За его ослепительным блеском стоит грандиозный труд, о чем рассказали работавшие над ним реставраторы.

«Работа начинается не с рук, а с головы. Нам необходимо придумать методику для восстановления того или иного разрушенного фрагмента и процесс этот порой занимает довольно много времени», - поделилась заведующая сектором реставрации тканей Елена Мухер.

Она уточнила, что в такой работе главное - вовремя остановиться, а не показать собственное мастерство. Задача специалистов - сохранить платье в том состоянии, в котором оно дошло до наших дней, и передать дух эпохи.

Десять лет сантиметр за сантиметров специалисты восстанавливали поврежденную, а местами и вовсе утраченную вышивку.

«Верхняя часть, более сохранившаяся, позволила понять, какой был первоначально орнамент. Была наложена реставрационная ткань, и эту ткань с нанесенным орнаментом я монтировала на шлейф», - объяснила реставратор Александра Рябцева. 

В процессе работы специалистов ждали интересные открытия. Выяснилось, что все эти годы платье выставлялось не совсем правильно: ленты, которые использовались как пояс, на самом деле были псевдо-рукавами, а настоящий пояс оказался утрачен. Теперь его восстановили, и платье впервые предстанет перед зрителями таким, каким оно было на коронации.

Сложные серебряные орнаменты наряда наполнены символизмом. Браки между монархами не всегда совершались по доброй воле, но союз Николая I и Александры Федоровны, счастливое исключение.

 «Плющ символизирует вечное семейное счастье и любовь, роза - это молодость, красота и лилия - это чистота», - рассказала хранитель экспоната Светлана Амелехина.

Платье сочетает в себе модные тенденции того времени и элементы так называемого «русского платья», введенного в моду Екатериной II. Оно состоит из двух частей: нижней, сшитой  в соответствии с европейскими настроениями середины 1820-х, со слегка завышенной талией, и верхней - распашной части, напоминающей жилет, что является отсылкой к русским традициям.

Теперь платье императрицы Александры Федоровны займет свое место в постоянной экспозиции Оружейной палаты и доступно широкой публике с 6 декабря.

Ранее реставраторы показали процесс восстановления советского панно из стекла. Реставрация шла около двух месяцев, значительная часть панно скрывалась под слоем штукатурки, но теперь его полностью очистили от нее.

#реставрация #наш эксклюзив #платье #оружейная палата
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