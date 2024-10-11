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Реставраторы показали процесс восстановления советского панно из стекла

Реставрация шла около двух месяцев, значительная часть панно скрывалась под слоем штукатурки, но теперь его полностью очистили от нее.
Константин Коковешников Анастасия Бобылева 2024-10-11 01:37:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Москве показали очищенное от штукатурки советское панно площадью 36 квадратных метров. Его реставрация длилась почти два месяца, зато теперь оно доступно для зрителей.

Изображение на панно увековечивает образы работников Московского завода по производству электроизмерительных приборов, который был известен на весь Советский Союз. Продукция этого предприятия встречалась фактически во всех сферах жизни, поэтому пережившее смену общественно-политического строя произведение - особенное.

«Это не какая-то история из учебника, это вот панно, его делали люди, советские люди, которые эту историю проживали и прочувствовали, и ее воплощали в каком-то большом монументальном произведении», - прокомментировала реставратор Наталья Тарнавская.

Панно выполнено из 50 стеклянных плит, каждая из которых весит 20 кг. Реставраторам пришлось вручную очищать стекло от почти трех сантиметров цементной штукатурки, въевшейся в него с течением времени. Потребовалось недюжинное терпение и много дней кропотливого труда не только самих реставраторов, но и присоединившихся к ним волонтеров. От повторного обжига панно в печи пришлось отказаться. Рисковали утратить уже запекшиеся кусочки смальты - так называют фрагменты разноцветного стекла.

«После демонтажа на тыльной стороне плит остался бетон, на который все это крепилось в советское время. Слой 2-3 см такой толстый. Его нужно было аккуратно счистить, так как плиты полностью стеклянные», - рассказал реставратор мозаики Богдан Лаврененко.

Сегодня изображения панно уже растиражировали на стаканчиках, из которых предлагали выпить кофе всем желающим.

Ранее реставраторы закончили работу над Китайским дворцом в Ораниенбауме. Его реставрация длилась 20 лет.

#СССР #искусство #реставрация #наш эксклюзив #панно
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