Госдеп: «план победы» Зеленского обеспокоил союзников США

Некоторые партнеры США выразили обеспокоенность в связи с так называемым «планом победы», который был предложен Владимиром Зеленским. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, это не приведет к ухудшению ситуации, но план «определенно вызывает тревогу у некоторых наших союзников по НАТО», подчеркнул он.

По словам Зеленского, что некоторые западные лидеры заявили в связи с его «планом победы», что Киев хочет слишком многого.

Ранее американское издание The New York Times написало, что Владимир Зеленский просил у США ракеты Tomahawk дальностью 2 400 километров. Высокопоставленные американские чиновники не считают, что украинское руководство убедительно обосновало использование этих ракет, говорится в статье.