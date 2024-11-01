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Минобрнауки предложило проект стоимости сдачи экзаменов для мигрантов

Предложенные министерством расценки совпадают с установленным сейчас максимумом на сдачу экзаменов для получения гражданства иностранными гражданами.
Елизавета Кондрикова 2024-11-01 22:02:21
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Министерство образования и науки России представило проект постановления с едиными фиксированными расценками сдачи экзаменов иностранными гражданами. Подобные экзамены необходимы для приобретения российского гражданства и ВНЖ. Постановление появилось сегодня, 1 ноября, на официальном портале проектов нормативных актов.

Сообщается, что единой стоимостью сдачи экзамена по русскому языку, истории и законодательству нашей страны может стать 5 900 рублей, для получения патента или разрешения на работу необходимо будет заплатить 3 800 рублей. Экзамены по русскому языку и отдельно по истории и законодательству, необходимые для получения гражданства, могут стоить по 2 950 рублей.

На данный момент единых расценок не установлено, только определен максимальный потолок цены за сдачу подобных испытаний, каждое учреждение высчитывает ее самостоятельно. Предложенная министерством стоимость равна установленному сейчас максимуму.

Напомним, на этой неделе в России усилили контроль за процедурой получения мигрантами сертификата о владении русским языком. По данным главы МВД Владимира Колокольцева, почти 7,5 тысяч мигрантов не были допущены к участию в экзаменах по русскому языку в виду отсутствия элементарных знаний.

#мигранты #русский язык #стоимость #экзамен #Минобрнауки РФ #проект постановления
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