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Хуситы заявили, что подбили американский военный корабль

Военный представитель хуситов заявил, что несколько баллистических ракет поразили цели, несмотря на попытки кораблей ВМС США перехватить их.
Максим Крюков 2024-01-25 04:42:01
© Фото: U.S. Department of Defense Digital Global Look Press

Хуситы подбили американский военный корабль во время столкновения с ВМС США, которые сопровождали торговые суда в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом заявил военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Произошло столкновение с рядом американских эсминцев и военных кораблей в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, которые обеспечивали защиту двух американских коммерческих судов», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Сариа также констатировал, что результатом столкновения стало прямое попадание по американскому военному кораблю, при этом два торговых судна Соединенных Штатов были вынуждены «отойти и вернуться».

«Несколько наших баллистических ракет поразили цели, несмотря на попытки военных кораблей перехватить их. Военные силы Йемена применили ряд баллистических ракет в ходе более чем двухчасовых столкновений», - добавил военный представитель.

Кроме того, он отметил, что хуситы продолжат свои военные операции по блокированию израильского судоходства в Красном и Аравийском морях «до тех пор, пока в секторе Газа не будет достигнуто прекращение огня и не будет снята введенная блокада».

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