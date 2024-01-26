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Высаженного из электрички той-терьера Арчибальда передали хозяину

Сейчас собака вместе со своим владельцем возвращаются домой.
Сергей Лебедев 2024-01-26 02:44:01
© Фото: serplife, VK © Видео: ТРК «Звезда»

Той-терьера Арчибальда, потерявшегося еще на прошлой неделе на железнодорожной станции в Подмосковье, передали хозяину. Сейчас он вместе со своим хозяином возвращаются домой. О благополучном завершении волнительной истории «Звезде» рассказал хозяин собаки, а также прислал видео со своим любимцем.

«Все нормально. Едем домой», - рассказал хозяин Арчибальда.

Напомним, потерявшуюся собаку нашли сегодня в деревне Сандарово в Московской области. Ее обнаружили местные жители. Арчибальд потерялся десять дней назад. Его одного без хозяина высадили из электрички.

Инцидент произошел после того, как владельца пса сняли с транспорта из-за возникшего в пути конфликта.

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