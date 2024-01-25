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Потерявшегося на железнодорожной станции той-терьера Арчи нашли

Пес находится в деревне Сандарово в Московской области, его нашли местные жители.
Елизавета Кондрикова 2024-01-25 21:53:01
© Фото: club96670880, VK

Хозяин «толстенького» той-терьера Арчибальда, потерявшегося еще на прошлой неделе на железнодорожной станции в Подмосковье, сообщил, что пса нашли и готовы передать в руки владельца.

«Я сейчас своим ходом еду до Серпухова, а там кто подъедет, кто не подъедет, не знаю... Ну понятно было, еще вчера было ясно, что без пяти минут найден», - приводит «360» слова Сергея, владельца Арчи. 

Уточняется, что терьер находится в деревне Сандарово в Московской области, его нашли местные жители. Они поделились фотографией пса в целости и сохранности, ему устроили лежанку из полотенец, и Арчи выглядит спокойным.

Питомец потерялся еще 16 января, когда его высадили из электрички в области, хозяина сняли с транспорта на пару станций раньше из-за конфликта с кем-то из пассажиров, но без собаки.

В понедельник Сергею звонили мошенники и обещали за выкуп отдать якобы найденного Арчи, однако когда хозяин той-терьера приехал в назначенное место, никого не было, и неизвестный звонивший на связь не выходил. В итоге поиски затянулись на полторы недели. 

#Подмосковье #собака #электричка #Серпухов #пропажа
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