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В Ульяновске торжественно открыли новые фонды Суворовского училища

На площади в 20 гектаров разместились учебные классы, столовая и спортивный зал, а также спальные корпуса.
2024-10-05 14:05:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ульяновске торжественно открыли новые фонды Суворовского военного училища. На их возведение у военных строителей ушло восемь месяцев.

В церемонии приняли участие заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, глава Ульяновской области Алексей Русских, представители командования ВДВ, администрация города, ветеранские и общественные организации, суворовцы и их родные.

В ходе церемонии открытия Евкуров передал суворовцам и преподавателям училища поздравления от главы оборонного ведомства Андрея Белоусова. Он отметил, что в училище созданы все необходимые для подготовки и воспитания суворовцев условия.

«Все мы помним своих учителей, как школьных, так и в училищах. От них во многом зависит, каким ребенок вырос, кем он стал. Система военного образования развивается динамично, пример этого училища - буквально за небольшое время в чистом поле построен новый фонд», - сказал генерал-полковник Евкуров.

После церемонии для почетных гостей провели экскурсию по построенным зданиям. Площадь комплекса составляет 20 гектаров.

Территория включает в себя учебные классы, столовую, два спальных корпуса на 560 мест, медицинский пункт, спорткомплекс с бассейном и катком, а также два КПП.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Суворовское училище #Ульяновск #Юнус-Бек Евкуров
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