Герой РФ Сайфуллин рассказал, как с помощью БПЛА обнаружил засаду ВСУ у Десны

Герой России, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И. Прошлякова полковник Рустам Сайфуллин рассказал, как благодаря использованию БПЛА сумел выявить засаду ВСУ в районе реки Десна.

«Первое направление у нас было - Чернигово-Киевское направление. Барьерный рубеж - это водная преграда, река Десна. На тот момент у меня уже был беспилотник и дальномер. Первая задача была - дублировать поврежденный мост, который уничтожили вооруженные силы противника», - сказал он в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

По его словам, проводя инженерную разведку Десны, российские бойцы подошли максимально близко к водной преграде, после чего запустили беспилотный летательный аппарат.

«И с беспилотника я увидел, что в этом месте засада: танки, БМП и стоят наблюдатели, плюс там еще была машина разминирования. Я увидел, что они нас там ждут, при помощи беспилотника. Я доложил командованию и сказал, что принял решение провести инженерную разведку вниз по течению, потому что верх - был уже Чернигов», - вспоминает офицер.

Он также рассказал, что вместе со своими подчиненными провел разведку 7-километрового участка реки, «и через 7 километров я нашел самый узкий участок водной преграды».

«У меня был дальномер. На противоположный берег стрельнул, так скажем, - 141 метр. Принял решение, что здесь будем наводить переправу. Соответственно, помимо места форсирования, а затем уже переправы - подъездные пути, я тоже за это отвечаю. Февраль, чернозем. Представьте, поедет совершать марш мотострелковая бригада и посади ее в распутицу - ведь это же живая мишень. Я за сотни тысяч человек личного состава отвечаю, вооружение и военную технику. Я еще должен обозначить маршруты продвижения к переправе», - поделился собеседник телеканала.

Замначальника ТВВИКУ им. маршала А.И. Прошлякова заявил, что на первом этапе его группировка «была на направлении главного удара», и российским военнослужащим удалось застать подразделения ВСУ врасплох и зайти им во фланг.

В июне 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале лично вручил Рустаму Сайфуллину Золотую Звезду Героя России. В апреле 2023 года офицер рассказал, как его полк выполняет задачи в зоне специальной военной операции, и сравнил своих боевых товарищей с красноармейцами, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за победу.