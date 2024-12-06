В школе Краснодара между учениками произошла поножовщина

Сегодня в Краснодаре в школе N94-Ф произошел конфликт между учащимися, в ходе которого пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Они уже под наблюдением медиков. Правоохранительные органы работают на месте и разбираются в случившемся», - говорится в заявлении в мэрии.

По данным Telegram-канала Baza, один из школьников во время конфликта применил нож. Произошедшее уже прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие», - сказал он.

Сейчас на в школе работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства случившегося.