Путин: через пару дней будет точный ответ, какая система ПВО сбила Ил-76

Средства поражения, изъятые с места крушения сбитого российского самолета Ил-76, указывают на применение западного ПВО - французского или американского, точнее можно будет сказать через два-три дня, сообщил президент России Владимир Путин.

«Скорее всего, это системы Patriot американские, либо европейские системы ПВО - скорее всего, французские. Через пару-тройку дней будет точный ответ дан», - сказал президент в ходе общения со студентами-участниками спецоперации.

Путин также указал на то, что ВСУ либо не в состоянии управлять подобной техникой, либо Запад недостаточно хорошо научил их. Тем не менее исследование места падения точно дает понять, что удар был нанесен ничем иным, как ракетой противовоздушной обороны.

В ходе общения со студентами президент также выразил свои соболезнования семьям погибших летчиков Ил-76, которые в последний момент смогли передать информацию об ударе. Президент пообещал, что детали катастрофы максимально обнародуют, соответствующее поручение будет направлено в Следственный комитет РФ.