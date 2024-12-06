ЦАХАЛ подтвердила гибель главы воздушного подразделения ХАМАС в Газе

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели главы воздушного подразделения движения ХАМАС Нидаля аль-Наджара в городе Газа.

Сообщается, что аль-Наджар был ответственным за ПВО ХАМАС в Секторе Газа и организатором воздушной атаки на юг Израиля, которая произошла 7 октября 2023 года.

Глава воздушного подразделения движения был ликвидирован 3 декабря 2024 года в ходе совместной операции ВВС Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК).

Напомним, что ХАМАС получил от Израиля новый проект о прекращении огня и заложниках. Проект рассматривает прекратить огонь на территории сектора Газа на срок от 42 до 60 дней и освободить всех женщин.