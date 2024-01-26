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Путин: признать ГУР и СБУ террористическими организациями может только суд

Киевский режим основан на преступлениях, в том числе против своих граждан, сказал президент.
Владимир Рубанов 2024-01-26 20:03:01
© Фото: Sergei Chuzavkov Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Признать террористическими организациями Главное управление разведки и Службу безопасности Украины по российским законам может только суд, заявил Владимир Путин.

«Такие решения принимаются не какими-то административными органами какого бы то ни было уровня, а судами», - сказал президент.

Разные организации, которые действуют на Украине, уже признаны террористическими. Такими они и являются по своей идеологии и практике, сказал Путин.

«Что касается государственных структур, то это даже не судебное решение, а такое политико-историческое. Весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно. В том числе и в отношении своих граждан. Но это исторические оценки, политические», - сказал глава государства.

Путин привел пример такого преступления Киева в отношении своих граждан, рассказав об атаке ВСУ на Ил-76.

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