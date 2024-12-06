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Путин поручил разработать план по трудоустройству участников СВО

Российский президент заявил, что правительство РФ должно обеспечить повышение уровня трудоустройства участников СВО.
Таисия Кваша 2024-12-06 20:07:48
© Фото: Vyacheslav Prokofyev Kremlin Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ разработать план по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции.

Правительство РФ и фонд «Защитники Отечества» с губернаторами регионов должны обеспечить разработку мероприятий по обеспечению трудоустройства участников СВО и организацию профориентации.

Доклад о выполнении плана президент ожидает до 1 марта 2025 года.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому кредитные задолженности участников специальной военной операции будут аннулированы.

#в стране и мире #Владимир Путин #правительство РФ #трудоустройство #участник СВО
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