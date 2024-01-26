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Telegraph: Путин напугал страны НАТО своим визитом в Калининград

По мнению автора британского The Telegraph, президент России насмехался над странами Балтии, когда пролетал недалеко от них при движении в Калининград.
Елизавета Кондрикова 2024-01-26 18:44:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Неожиданный визит президента России Владимира Путина в Калининград напугал приграничные страны и подогрел опасения по поводу возможного вооруженного конфликта с НАТО. Об этом говорится в сообщении британского издания The Telegraph.

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая недалеко от Эстонии и обнимая побережья Латвии и Литвы на своем президентском самолете “Летающий Кремль”, прежде чем приземлиться в Калининграде», - говорится в публикации.

Сообщается, что при приближении президента к Балтийскому морю у восточного побережья шведского острова Готланд были развернуты истребители. В публикации напомнили, что в Эстонии также размещены британские войска в рамках обороны НАТО.  

В материале подчеркивается, что среди стран НАТО существует обеспокоенность, что Калининградская область в будущем станет новой горячей точкой. Область называется «наиболее вероятным местом» начала военных действий между Россией и альянсом. Автор комментирует визит российского президента как вопрос «большого значения».  

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не считать визит Путина в Калининград намеком для НАТО, а увязал поездку с традиционной работой российского лидера над развитием страны и ее отдельных регионов. 

Напомним, Владимир Путин в рамках поездки посетил новейший онкоцентр в Калининградской области, пообщался со студентами вузов региона, а также дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». 

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