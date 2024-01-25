Песков призвал не считать намеком для НАТО визит Путина в Калининград

Поездка президента Владимира Путина в Калининградскую область не является намеком для стран НАТО, это обычная плановая работа главы государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации, это совершенно не "месседж" странам НАТО. Это главное, чем занимается президент», - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Со слов представителя Кремля, президент делает это много лет, а именно работает над развитием страны и ее отдельных регионов.

Напомним, Владимир Путин сегодня прибыл в Калининград с рабочим визитом. В планах российского лидера - проведение совещания по развитию региона и общение со студентами университета Канта.