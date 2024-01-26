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Путин: после распада СССР фактическими хозяевами Украины стали националисты

Владимир Путин заметил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, чтобы спасти жителей Донбасса от геноцида.
2024-01-26 18:27:01
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил, что после распада Советского Союза хозяевами Украины стали местные националисты. Путин сделал это на встрече в Санкт-Петербурге со студентами-участниками спецоперации. 

Он добавил, что на территории Украины начал создаваться антироссийский анклав. Вкупе с геноцидом жителей Донбасса, который устраивал киевский режим, это не оставило России вариантов, кроме как начать специальную военную операцию. 

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что украинские националисты сделали русских, проживающих на территории Украины, нетитульной нацией, и отметил, что это вызывает желание применять ненормативную лексику. 

Кроме этого, президент сообщил, что в зоне боевых действий находятся 600 тысяч комбатантов, воюющих на стороне России.

#СССР #Украина #Донбасс #Владимир Путин #геноцид #Украинские националисты
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