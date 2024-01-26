Путин заявил, что в зоне боевых действий находятся 600 тысяч бойцов и командиров

Верховный главнокомандующий России Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции находятся 600 тысяч бойцов и командиров.

«Зона боевых действий большая, почти 2 000 километров. И в ней находится почти 600 тысяч человек, механизм огромный», - заметил Путин на встрече со студентами-участниками СВО.

Владимир Путин отметил, что в характере народа России подставлять плечо, не жалея себя - так студенты-добровольцы и подставили свое плечо страдающим от Украины жителям Донбасса.

Кроме этого, президент России добавил, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР оказались украинские националисты.