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Путин заявил, что в зоне боевых действий находятся 600 тысяч бойцов и командиров

Путин подчеркнул, что студенты, участвующие в спецоперации, добровольно подставили плечо жителям Донбасса.
Тимур Шерзад 2024-01-26 18:20:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий России Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции находятся 600 тысяч бойцов и командиров. 

«Зона боевых действий большая, почти 2 000 километров. И в ней находится почти 600 тысяч человек, механизм огромный», - заметил Путин на встрече со студентами-участниками СВО

Владимир Путин отметил, что в характере народа России подставлять плечо, не жалея себя - так студенты-добровольцы и подставили свое плечо страдающим от Украины жителям Донбасса. 

Кроме этого, президент России добавил, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР оказались украинские националисты. 

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