Путин встретится с участниками СВО в Санкт-Петербурге

В рамках рабочей поездки президента России Владимира Путина в Северную столицу ожидается встреча со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета - участниками специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча будет проходить в формате свободной беседы.

В планы российского лидера входит ознакомление с университетом - он посетит учебные, лабораторные, спортивные, медицинские комплексы вуза. Также ожидается встреча с преподавателями вуза.

Также Путин сегодня примет участие в церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» и в совещании по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга.

Накануне глава государства посетил Калининград, пообщался со студентами университета имени Канта и поздравил всех обучающихся с праздником.