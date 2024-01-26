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Путин встретится с участниками СВО в Санкт-Петербурге

Встреча будет проходить в формате свободной беседы.
Ирина Егорова 2024-01-26 13:45:01
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press

В рамках рабочей поездки президента России Владимира Путина в Северную столицу ожидается встреча со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета - участниками специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча будет проходить в формате свободной беседы.

В планы российского лидера входит ознакомление с университетом - он посетит учебные, лабораторные, спортивные, медицинские комплексы вуза. Также ожидается встреча с преподавателями вуза.

Также Путин сегодня примет участие в церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» и в совещании по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга.

Накануне глава государства посетил Калининград, пообщался со студентами университета имени Канта и поздравил всех обучающихся с праздником.

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