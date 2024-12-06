Получившим ранения бойцам СВО вручили награды в госпитале Вишневского

В филиале госпиталя имени А.А. Вишневского вручили государственные и ведомственные награды отличившимся в зоне специальной военной операции военнослужащим, сообщает Министерство обороны РФ. Это сделал начальник управления военного образования - замначальника Главного управления кадров Минобороны России Игорь Муравлянников.

В госпитале лежат российские бойцы, получившие ранения и увечья в ходе боев в зоне спецоперации. В настоящее время они проходят лечение и реабилитацию.

Военнослужащим вручили восемь орденов Мужества, четыре медали «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени и две медали Суворова, два знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевских креста IV степени. Муравлянников высоко оценил вклад военных врачей в реабилитацию военнослужащих.

«Созданы все условия, разработаны индивидуальные программы восстановления, персонально с каждым проводится работа по изготовлению современных протезов», - отметил он.

После прохождения дополнительного профобразования военнослужащие смогут служить в организациях Минобороны. Решившим продолжить службу подобрали места проживания. Кроме того, часть военнослужащих получили очередные воинские звания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.