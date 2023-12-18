Путин заявил, что в мире нет атомного ледокольного флота, подобного российскому

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Российский лидер Владимир Путин заявил об уникальности атомного ледокольного флота РФ. По его словам, ни у одной из стран мира больше нет таких судов.

«Ни у кого в мире нет таких судов. Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот», - сообщил Путин на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Он также напомнил, что в ближайшее время планируется сделать крупнейший ледокол «Лидер», который сможет справиться даже с 7-метровым куском льда. Это, по словам российского лидера, еще сильнее расширит возможности Северного морского пути, и это будет большим конкурентным преимуществом нашей страны.

Ранее в рамках встречи Путин пообещал исправить ситуацию с принятием девушек на кафедру информационных технологий в Академии ФСБ. С соответствующей просьбой к нему обратилась одна из участниц. Президент подчеркнул, что женщинам нужно давать возможность раскрыть свой потенциал.