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Арахамия предложил отправлять украинских депутатов на военные учения

Участие в военной подготовке планируется совмещать с «основной работой» в Верховной раде.
Елизавета Кондрикова 2024-01-26 16:45:01
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил отправлять госслужащих и депутатов на военные учения вместе с другими украинцами, чтобы показать им, что мобилизация - «это не так страшно». Об этом сообщает украинское издание «Левый берег».  

«Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (в парламенте - прим.ред.) в учебке. Это будет парт-тайм», - уточнил депутат.

По его словам, организацию подобных кампаний уже обсуждают вместе с Министерством обороны Украины. Планируется призвать депутатов проходить обучение на общих условиях со всеми остальными украинцами, то есть «жить, есть, общаться» вместе с «обычными» бойцами.

Ранее Арахамия также признавал факт отправки мобилизованных украинцев на передовую без должной подготовки. По его словам, они в ходе учений бросают одну гранату или отстреливают два рожка и не приобретают никаких нужных навыков.

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