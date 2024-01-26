Арахамия предложил отправлять украинских депутатов на военные учения

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил отправлять госслужащих и депутатов на военные учения вместе с другими украинцами, чтобы показать им, что мобилизация - «это не так страшно». Об этом сообщает украинское издание «Левый берег».

«Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (в парламенте - прим.ред.) в учебке. Это будет парт-тайм», - уточнил депутат.

По его словам, организацию подобных кампаний уже обсуждают вместе с Министерством обороны Украины. Планируется призвать депутатов проходить обучение на общих условиях со всеми остальными украинцами, то есть «жить, есть, общаться» вместе с «обычными» бойцами.

Ранее Арахамия также признавал факт отправки мобилизованных украинцев на передовую без должной подготовки. По его словам, они в ходе учений бросают одну гранату или отстреливают два рожка и не приобретают никаких нужных навыков.