МО РФ построило 24 новых многоквартирных дома для военнослужащих в 2023 году

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что в прошлом году было построено 24 многоквартирных дома для военнослужащих.

«В 2023 году на территории всех военных округов завершено строительство 24 жилых домов на 2046 квартир и 12 общежитий на 1 239 мест», - доложил замглавы российского оборонного ведомства на Едином дне приемки военной продукции.

В докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу одной из важнейших задач военно-строительного комплекса Минобороны Иванов назвал возведение жилья для военных и их родных.

Кроме того, в прошлом году военные строители возвели свыше 270 объектов военного образования. Проведены работы по строительству, реконструкции, дооснащению объектов в городах Владикавказ, Казань, Владивосток, Оренбург, Москва, Санкт-Петербург.

Иванов также напомнил о Суворовском училище в Иркутске. Учебное заведение открыло свои двери для воспитанников в сентябре прошлого года. В этом году возводится филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.

Кроме того, специалисты Минобороны в 2023 году построили 110 объектов для медицинского обеспечения военнослужащих. Иванов напомнил о возведении новых современных военных госпиталей в Рязани, Брянске, Южно-Сахалинске, Курске, Белгороде, Махачкале, Севастополе, Мирном и Владикавказе.

Также военные строители реконструировали в 2023 году три аэродрома, задействованных в СВО. Всего же в прошлом году строительные работы проводились на 13 аэродромах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.