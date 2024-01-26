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МО РФ реконструировало в 2023 году три аэродрома, задействованных в СВО

Всего же в прошлом году строительные работы проводились на 13 аэродромах.
2024-01-26 14:48:01
© Фото: MOD Russiavia Global Look Press

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что за 2023 год военно-строительный комплекс МО РФ реконструировал три аэродрома, задействованных в ходе специальной военной операции. По словам замминистра, речь идет о Балтиморе, Липецке и Чкаловском.

За прошедший год специалисты Минобороны завершили работы на 13 аэродромах. Развивается инфраструктура аэродромной сети ВС РФ.

«Завершена реконструкция объектов аэродромов Балтимор, Липецк и Чкаловский, обеспечивающих выполнение мероприятий специальной военной операции», - доложил замглавы российского оборонного ведомства на Едином дне приемки военной продукции.

Также Иванов рассказал о завершении строительных работ на хранилищах боеприпасов в Хабаровском крае и Забайкалье.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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