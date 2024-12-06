FPV-дрон уничтожил укрытую самоходку ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки в приграничном районе Курской области. Это сделал оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Север».

Укрытую САУ неприятеля обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки. Проанализировав данные, они привлекли расчеты FPV-дронов.

Оператор смог добиться прямого попадания во вражеское самоходное орудие. Это подтверждают кадры объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в районе населенного пункта Новоочеретоватое.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.