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FPV-дрон уничтожил укрытую самоходку ВСУ в курском приграничье

Прямое попадание во вражескую самоходную артиллерийскую установку подтвердили кадры объективного контроля.
2024-12-06 16:06:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки в приграничном районе Курской области. Это сделал оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Север». 

Укрытую САУ неприятеля обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки. Проанализировав данные, они привлекли расчеты FPV-дронов. 

Оператор смог добиться прямого попадания во вражеское самоходное орудие. Это подтверждают кадры объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в районе населенного пункта Новоочеретоватое.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Курская область #спецоперация #САУ #уничтожение #приграничье #FPV-дроны
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