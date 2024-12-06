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Роуминг между РФ и Белоруссией отменят с 1 марта

Президент РФ объявил о введении комфортных тарифов для услуг связи между РФ и Белоруссией.
Таисия Кваша 2024-12-06 15:46:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии объявил об отмене роуминга с 1 марта 2025 года.

«Сегодня будет принято новое решение - о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», - заявил глава РФ.

Напомним, что в ноябре совет министров Союзного государства России и Белоруссии принял резолюцию об отмене роуминга между двумя странами. На данный момент до сих пор ведутся работы по отмене роуминга между Россией и Арменией, Киргизией и Казахстаном, которые планируют закончить к 2025 году.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Владимир Путин #Союзное государство #роуминг #СГ
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