В Союзном государстве решили отменить роуминг

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на сегодняшнем заседании принял около двух десятков резолюций. Одна из них - об отмене роуминга между союзными странами.

Также приняты резолюции «О "статусе" продукции белорусских и российских производителей как "товара Союзного государства"» и «О развитии пригородного железнодорожного сообщения между областями Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации».

Уточняется, что были подписаны документы по противодействию незаконному импорту товаров в Союзное государство, а также незаконному обороту табачной продукции.

Напомним, что на данный момент ведутся работы по отмене роуминга между Россией и Арменией, Киргизией и Казахстаном, которые должны быть выполнены к 2025 году.