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В Союзном государстве решили отменить роуминг

Также совет министров одобрил документы в других сферах сотрудничества Союзного государства.
Таисия Кваша 2024-11-05 16:05:56
© Фото: © Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на сегодняшнем заседании принял около двух десятков резолюций. Одна из них - об отмене роуминга между союзными странами.

Также приняты резолюции «О "статусе" продукции белорусских и российских производителей как "товара Союзного государства"» и «О развитии пригородного железнодорожного сообщения между областями Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации».

Уточняется, что были подписаны документы по противодействию незаконному импорту товаров в Союзное государство, а также незаконному обороту табачной продукции.

Напомним, что на данный момент ведутся работы по отмене роуминга между Россией и Арменией, Киргизией и Казахстаном, которые должны быть выполнены к 2025 году.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Союзное государство #роуминг
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