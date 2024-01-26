Росстат: в 2023 году численность населения России снизилась до 146,2 млн человек

В 2023 году численность населения России снизилась на 0,17%, то есть на 244 тысячи человек, до 246,2 миллионов. Предварительные данные приводит служба государственной статистики Росстат.

По сравнению с показателями позапрошлого года, снижение замедлилось, в 2022 году население страны сократилось на 532,6 тысячи человек.

В 2023 году наибольшее сокращение населения было зафиксировано в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях. Уточняется, что при составлении последних данных не учитывалась статистическая информация по ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям.

При этом последние данные оказались оптимистичнее демографического прогноза службы, который был представлен осенью прошлого года, тогда прогнозировалось падение на 368 тысяч человек.

Накануне президент России Владимир Путин призвал создавать семью пораньше, так как для прироста населения страны необходимы три ребенка в семье. Когда рождается даже один ребенок, население все равно уменьшается.

Президент также выразил обеспокоенность тем, что все больше молодых девушек вынуждены разрываться между работой и карьерой с одной стороны и семьей с другой.