FIFA запретила ЦСКА регистрировать новых игроков до лета 2026 года

Международная федерация футбола (FIFA) запретила московскому клубу ЦСКА регистрировать новых игроков до лета 2026 года. Запрет начал действовать с 14 ноября, сообщается на сайте организации.

Аналогичное ограничение наложено на подмосковные «Химки». Оно вступило в силу 15 ноября.

Причины запрета не называются. Он будет действовать на протяжении трех трансферных окон.

Напомним, ранее бразильского защитника ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три матча Мир - Российской премьер-лиги. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. На игрока наложили санкции за агрессивное поведение в отношении соперника и официального лица матча.

Второго ноября ЦСКА на своем поле со счетом 0:2 уступил столичному «Спартаку». Во втором тайме дерби произошла потасовка с участием нескольких игроков команд, по итогам которой с поля удалили защитника «Спартака» Руслана Литвинова и Виллиана Рошу.