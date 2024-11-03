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Игроку ЦСКА Роше грозит длительная дисквалификация после дерби

Футболист после удаления схватил резервного судью за руку.
Сергей Лебедев 2024-11-03 12:03:53
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Бразильскому защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше после дерби со «Спартаком» грозит длительная дисквалификация за агрессивное поведение в адрес судьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговый протокол игры.

Футболиста на 57-й минуте матча удалили за неспортивное поведение. Он нарушил правило, что привело к массовой потасовке, в которой Роша ударил соперника рукой в голову. Уходя с поля, бразилец схватил резервного судью за руку.

Поведение спортсмена рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Если его выходка по отношению к арбитру будет признана физическим воздействием, то может грозить дисквалификация на срок до двух лет.

В случае же выдвижения обвинения в агрессивном поведении, футболиста просто дисквалифицируют на срок до четырех игр.

#ЦСКА #РФС #дисквалификация #удаление #спортсмен #агрессивное поведение #виллиан роше
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