Экипаж Су-34 положил бомбы точно в скопление боевиков и техники ВСУ

Российская авиация бьет украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Так, например, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению врага.

Уточняется, что среди целей присутствовали не только боевики ВСУ, но и вражеская бронированная автотехника.

Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Нанеся удар, они получили от разведки подтверждение уничтожения целей и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что ВКС России ударили тремя бомбами ФАБ-250 по позициям ВСУ в Правдовке на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.