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Экипаж Су-34 положил бомбы точно в скопление боевиков и техники ВСУ

Авиаудар наносился в приграничном районе Курской области. Бомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-12-06 10:57:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская авиация бьет украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Так, например, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению врага.

Уточняется, что среди целей присутствовали не только боевики ВСУ, но и вражеская бронированная автотехника.

Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Нанеся удар, они получили от разведки подтверждение уничтожения целей и благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что ВКС России ударили тремя бомбами ФАБ-250 по позициям ВСУ в Правдовке на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #приграничье
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